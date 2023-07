PSG : Sexe, coronavirus… Elle lâche une bombe sur Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle polémique autour de Neymar. Alors que le joueur brésilien se trouve au Japon pour préparer la prochaine saison avec le PSG, une influenceuse a pris la parole pour dénoncer les pratiques de l'ancien barcelonais notamment durant la période du Covid. Sophia Barclay en a profité pour lâcher quelques révélations croustillantes.

En ce début d'été, tout allait pour le mieux pour Neymar. Actuellement au Japon, le joueur du PSG monte en puissance après avoir souffert pendant plusieurs mois de la cheville. Par ailleurs, l'ancienne star du FC Barcelone va être papa pour la deuxième fois. Sa compagne Bruna Biancardi attend leur première enfant.

Mercato : Le PSG veut boucler un coup à la Neymar, il lance un avertissement https://t.co/brQStzSftf pic.twitter.com/uSaoip5TY7 — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Neymar aurait organisé des soirées clandestines pendant le Covid

Mais la bonne humeur de Neymar pourrait prendre un coup après les déclarations de Sophia Barclay. Cette influenceuse brésilienne a pris la parole et a visé son sac sur le joueur. Selon elle, la star du PSG aurait organisé des soirées clandestines durant la période du Covid. Neymar aurait profité de ces fêtes pour se faire plaisir.

« Il n'y avait pas de limites »