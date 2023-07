Le frère de Kylian Mbappé fait halluciner le PSG

Thibault Morlain

Au PSG, un Mbappé en cache un autre. Alors qu’on a bien évidemment les yeux rivés sur Kylian Mbappé, son frère, Ethan, commence petit à petit à se faire un nom au sein du club de la capitale. A 16 ans, le prometteur milieu de terrain est en pleine progression, apprenant actuellement aux côtés des stars du groupe de Luis Enrique. Et au PSG, on se montre très élogieux à propos d’Ethan Mbappé.

Un Mbappé fait bel et bien partie du voyage au Japon avec le PSG. Mais ce n’est pas celui auquel tout le monde s’attendait. En effet, tandis que Kylian Mbappé a été laissé sur le côté par le club de la capitale, Ethan Mbappé fait lui partie du groupe de Luis Enrique pour cette tournée estivale. A 16 ans, le milieu de terrain a d’ailleurs eu l’occasion de se montrer lors des matchs amicaux. On a ainsi pu voir de plus près le talent d’Ethan Mbappé. Au PSG, on assiste à cela tous les jours et le petit frère de Kylian Mbappé impressionne tout le monde.

« Un top gamin »

Pour L’Equipe , un des formateurs au PSG a ainsi eu des mots forts à l’égard d’Ethan Mbappé. « Ethan, c'est un top gamin. Il est très à l'écoute, comprend vite, il est très bien élevé. On n'a jamais une remarque à lui faire, il est toujours à l’heure ».

« Il possède des qualités mentales exceptionnelles »