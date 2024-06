PSG : Scandale après son départ, il contre-attaque !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Accusé par un homme se présentant comme l’un de ses anciens employés de travail dissimulé, Keylor Navas est sorti du silence pour contester les informations divulguées cette semaine par BFMTV. Alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration, le gardien conteste et se réserve le droit d’entamer à son tour des poursuites judiciaires.

Keylor Navas quitte le PSG sur une grosse polémique. Alors que son contrat expire à la fin du mois, le portier de 37 ans est accusé de travail dissimulé par un homme se présentant comme l’un de ses anciens employés durant 20 mois, à partir de septembre 2019. Logé dans une chambre en sous-sol, humide et sans fenêtre, le plaignant assure avoir été au service du futur ex-gardien du PSG au moins 60 heures par semaine pour un salaire mensuel de 3.200 euros payés en liquide, et ce sans faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ni fiscale ou d’une fiche de paie d’après les informations de BFMTV . « On ne travaille pas avec les lois françaises ici », lâche Keylor Navas dans une vidéo prise par l’ex-employé, qui devait par ailleurs être armé en permanence pour assurer la sécurité du joueur. Face à de telles accusations, le Costaricien a décidé de contre-attaquer.



« De fausses révélations ont été dévoilées à mon égard »

« De fausses révélations ont été dévoilées à mon égard dans un média français il y a quelques jours. Ces graves accusations affectent ma famille et mes proches, et j'ai donc décidé de mettre tous ces éléments à la disposition de mes avocats, dans le but de mettre en œuvre toutes les poursuites judiciaires possible », a fait savoir Keylor Navas sur ses réseaux sociaux.

« Des faits qui s’analysent, pour ma part, comme frôlant l’esclavagisme moderne »