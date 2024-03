PSG : Riolo fracasse Verratti et annonce son remplaçant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Principal détracteur de Marco Verratti depuis plusieurs mois, Daniel Riolo en a rajouté une couche mardi soir après la victoire du PSG contre la Real Sociedad (2-1) en mettant en avant la prestation de Vitinha, qui «fait tout mieux» que l'Italien selon le journaliste de RMC.

L'été dernier, le PSG a décidé de faire un sacré ménage dans son effectif, en se séparant de plusieurs joueurs majeur dont Marco Verratti, vendu à Al-Arabi SC au Qatar. Le milieu de terrain italien laisse un gros vide puisqu'il avait signé à Paris en 2012. Mais pour Daniel Riolo, il était temps de tourner la page. Et le PSG tient même déjà son successeur avec Vitinha.

«Vitinha fait tout mieux» que Verratti

En effet, après la victoire contre la Real Sociedad mardi soir (2-1), Daniel Riolo a utilisé Vitinha pour tacler Verratti. « Devant la défense, Vitinha il fait tout bien. Il a la technique, il ressort les ballons, il va vite. Ceux qui ont regretté Verratti, j’espère que vous avez vu le match de Vitinha et ses matchs depuis le début de la saison. Il fait tout mieux. Il était dans le club le remplaçant. Ce qu’a fait Vitinha, c’est parfait, c’est un très bon joueur. Devant la défense, c’est peut-être sa place », a confié le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.

