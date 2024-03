Une « merveille » a signé au PSG, Luis Enrique jubile

Alexis Brunet

Le PSG s'est tranquillement imposé face à la Real Sociedad ce mardi soir, et il s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé a brillé face aux Espagnols, mais Lucas Beraldo aussi. Le Brésilien s'est montré très propre dans ses interventions, et il a fait preuve d'une vraie qualité de relance. Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à féliciter son défenseur, allant jusqu'à la qualifier de « merveille ».

Les supporters du PSG doivent avoir le sourire ce matin. Les Parisiens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un petit évènement, car cela faisait deux ans que les partenaires de Kylian Mbappé s'arrêtaient en huitième de finale. Le champion du monde a d'ailleurs été l'un des grands artisans de la qualification du club de la capitale, avec trois réalisations au total, entre le match aller, et le match retour.

Beraldo a brillé lui aussi

Kylian Mbappé a inscrit un doublé contre la Real Sociedad, ce mardi soir, mais de l'autre côté du terrain, c'est Lucas Beraldo qui a brillé. Le Brésilien a rendu une copie très propre, grâce à ses interventions défensives, mais aussi par sa qualité de relance. L'ancien joueur de Sao Paulo s'est donc adapté très rapidement à son nouvel environnement, puisqu'il est arrivé cet hiver à Paris, contre la somme de 20M€.

«Lucas Beraldo est une merveille»