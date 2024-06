PSG : Révolution pour le Qatar ? Une grande décision est prise !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, les dirigeants qataris du PSG souhaitent quitter le Parc des Princes. Si plusieurs projets de construction d’un nouveau stade sont étudiés, les supporters du club de la capitale, eux, ont manifesté leur envie de rester dans l’historique enceinte parisienne ce jeudi. Suite à cette annonce, la mairie de Paris aurait programmé une réunion afin d’évoquer directement le sujet avec ces derniers. Explication.

Après de longues années de négociations, QSI a tranché : les dirigeants qataris du PSG souhaitent bouger du Parc des Princes, que ces derniers n’ont pas réussi à racheter auprès de la marie de Paris. Mais quid des supporters parisiens ? Ce jeudi, de nombreux fans du PSG ont publié une tribune dans Le Monde , faisant état de leur volonté de ne pas quitter le Parc des Princes. « En tant que supporteurs, nous voulons rester au Parc. Ce stade est notre maison, l’endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l’ADN et l’histoire du club. Notre rêve n’est pas d’avoir la plus grande enceinte du monde, équipée des dernières technologies » , peut-on notamment lire au sein de cette dernière.

La marie de Paris va organiser une réunion avec les supporters du PSG

Cette tribune a d’ailleurs été signée par Thibaut Pinot, supporter du PSG, mais aussi par le chanteur Mokobé, ou encore Paul Belmondo, fils du mythique acteur proche du Parc des Princes. Selon les dernières informations de RMC Sport , ce message n’est pas passée inaperçue du côté de la marie de Paris. En effet, le média révèle ce vendredi que la municipalité va prochainement convier les signataires de cette tribune afin d’évoquer le sujet.

« Nous sommes exactement sur la même position que les supporters »