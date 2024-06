Luis Enrique craque pour un joueur, le vestiaire du PSG n’est pas d’accord

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sa première année dans la capitale, Arnau Tenas est apparu à six reprises et a surtout conquis Luis Enrique, qui apprécie particulièrement son jeu au pied au point de vouloir le retenir cet été malgré la volonté du principal intéressé de partir en prêt pour obtenir davantage de temps de jeu. Si l’entraîneur du PSG est séduit, le vestiaire le serait moins.

Arrivé libre en provenance du FC Barcelone l’été dernier, Arnau Tenas a obtenu plus de temps de jeu que l’on pouvait imaginer au cours de la saison écoulée, apparaissant à six reprises en Ligue 1. Le portier espagnol de 23 ans a notamment profité de l’expulsion de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre en décembre dernier pour enchaîner trois apparitions de suite, avant de réapparaître en fin de saison, lui qui dispose d’une très belle cote aux yeux de Luis Enrique, appréciant notamment son jeu au pied, un élément qui fait défaut à Gianluigi Donnarumma.

Les joueurs du PSG ne partage pas l’avis de Luis Enrique

« Il est fantastique , s’enflammait sur Twitch Luis Enrique, quelques semaines avant la fin de la saison. Il a évolué quelques matches avec nous et a bien joué. C'est une grande signature, sans aucun doute. Il est arrivé libre et a eu un niveau et une attitude top depuis le premier jour ». Un enthousiasme qui n’est pas partagé par une grande majorité de l’effectif du PSG si l’on en croit les informations divulguées par L’Equipe .

Arnau Tenas retenu cet été ?