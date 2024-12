PSG : Révolution en cours, une légende valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plus d’un an et demi, le PSG met en place une révolution au niveau de son mode de fonctionnement. Dorénavant, le collectif prime sur tout à Paris, avec un seul maître à bord : le coach Luis Enrique. Légende absolue du club de la capitale, Pedro Miguel Pauleta a d’ailleurs validé ce tout nouveau projet parisien.

Le PSG a totalement changé. Les stars ne sont plus d’actualité au sein du club de la capitale, qui cherche désormais à bâtir un collectif fort axé sur le développement de jeunes talents. Légende à Paris, Pedro Miguel Pauleta est longuement revenu sur cette nouvelle méthode au PSG.

« Le PSG a besoin de stabilité, de tranquillité »

« C'est un nouveau PSG, une équipe jeune avec de grands talents. Il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe, et elle a besoin de temps. J'espère que le club accordera le temps nécessaire à cette jeunesse. Ensuite, il sera important de faire venir des joueurs plus expérimentés. Le PSG a besoin de stabilité, de tranquillité. Je sais que c'est difficile. Paris, c'est la capitale, tout le monde parle de Paris, que ce soit quand ça va bien ou quand ça va mal. Cette équipe a besoin de temps, sincèrement », a lâché l’ancien attaquant portugais au micro de Free Foot.

Pauleta valide le nouveau projet parisien : « Moi, j'y crois »

« Il est surtout important que tout le monde croit au projet du PSG aujourd'hui. Moi, j'y crois. J'espère que cela ne va pas changer, mais c'est aussi important de lui donner du temps. Une chose que j'apprécie beaucoup chez Luis Enrique, c'est que pour lui, tous les joueurs sont pareils, et ça, c'est important dans une équipe comme le PSG (...) Vous croyez que Luis Enrique veut une star ? (rire) C'est pour ça que j'admire cet entraîneur, car le plus important pour lui, et pour moi aussi, ce n'est pas d'avoir une star. Il faut un joueur qui ait envie de venir jouer avec le maillot du PSG, qui ait envie de tout donner pour le club, d'intégrer un groupe, une équipe, un effectif où tout le monde va travailler ensemble pour gagner des matchs et faire grandir cette équipe », conclut Pauleta, optimiste pour la suite des événements.