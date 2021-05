Foot - PSG

PSG : Rami tacle la direction du PSG !

Publié le 13 mai 2021 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2021 à 22h29

Face à Montpellier, le PSG a encore fait preuve d’une énorme nervosité. Face à cela, Adil Rami s’en est notamment pris à la direction parisienne.