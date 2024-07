PSG : Promotion pour Zaïre-Emery, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de Warren Zaïre-Emery, de nombreux jeunes sont parvenus à atteindre l'équipe première ces dernières années. Une fierté pour Zoumana Camara, entraîneur des U-19 et qui a accompagné leur formation. Alors qu'il s'apprête à quitter le PSG après 17 ans de bons et loyaux services, le technicien a évoqué sa fierté.

Zoumana Camara quitte le PSG avec le sentiment du devoir accompli. Ces dernières années, de nombreux jeunes ont emprunté la passerelle menant à l'équipe première. Warren Zaïre-Emery a été l'un des premiers à ouvrir la voie. Formé à Paris, il a gravi les échelons jusqu'à atteindre l'équipe de France. Senny Mayulu, Yoram Zague ou encore Ayman Kari ont aussi fait quelques apparitions. Au moment d'annoncer son départ du PSG, Camara a évoqué sa fierté.

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert à 53M€ ! https://t.co/zObg6HQVKe pic.twitter.com/YbSwsYaBEB — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Camara fait le bilan de son aventure

« Je suis satisfait d’y être parvenu surtout que le fossé est important entre les U-19 et les professionnels puisqu’il n’y a pas de réserve. Cela valorise le travail de la formation et cela montre aussi aux autres jeunes que c’est possible. Mon travail est de sortir des jeunes, mais on peut aussi former et gagner. Je leur disais souvent : “vous avez une valise avec vous. Essayer de la remplir le plus possible pour arriver en pro avec de la détermination, de l’abnégation, le sens du sacrifice, de la patience, un travail tactique » a-t-il confié.

« Maintenant, on donne un contrat pour ne pas perdre un jeune »