Foot - PSG

PSG : Nouveau renfort XXL pour Pochettino !

Publié le 17 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Après plus d’un an d’absence pour cause de grave blessure au genou, Juan Bernat a effectué son grand retour avec le PSG vendredi soir contre Angers. Ce qui offre une nouvelle option à Mauricio Pochettino…

Le PSG a enfin retrouvé Juan Bernat ! Victime d’une sérieuse blessure au genou en septembre 2020, le latéral gauche espagnol avait été éloigné des pelouses pendant plus d’un an, mais il a fêté son grand retour à la compétition vendredi soir contre Angers, acclamé par le Parc des Princes à son entrée en jeu. Et malgré le recrutement de Nuno Mendes durant le mercato estival et les performances plutôt convaincantes d’Abdou Diallo, Mauricio Pochettino compte donc sur un renfort de taille au poste de latéral gauche au PSG avec le retour de Bernat.

« Un jour très important pour moi »