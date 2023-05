PSG : Mbappé surclasse Messi, la folle révélation

Pierrick Levallet

S'il est toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi ne fait cependant plus autant l'unanimité qu'avant. L'Argentin serait notamment en train de se faire devancer par la nouvelle génération. Certains estiment que d'autres l'ont surclassé désormais. Pour Fabio Capello, Kylian Mbappé est nettement meilleur.

Sacré champion du monde en 2022, Lionel Messi aura tout gagné dans sa carrière. Élu Ballon d’Or à sept reprises (possiblement huit) et ayant un palmarès bien rempli, l’Argentin est incontestablement l’un des meilleurs de l’histoire. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo restera assurément dans les mémoires.

Messi approche de la retraite

Mais du haut de ses 35 ans, Lionel Messi approche de la fin de sa carrière. Alors que ses performances déclinent peu à peu, l’Argentin voit la nouvelle génération pousser. Kylian Mbappé fait notamment partie des meilleurs joueurs au monde actuellement. Et pour certains, l’international français a déjà surclassé La Pulga .

« Mbappé est meilleur »