PSG : Mbappé se rapproche… d’Usain Bolt !

Thomas Bourseau

Décidément, il semblait inarrêtable mardi soir à Anoeta. Ayant signé un doublé décisif pour la qualification du PSG en 1/4 de finale de la Ligue des champions (2-1), Kylian Mbappé a bouclé un 100 mètres en 10,9 secondes face à la Real Sociedad, soit à une seconde du record du monde d’Usain Bolt.

Kylian Mbappé les a rendu tous fous en Espagne mardi soir. Tant les joueurs de la Real Sociedad que les journalistes espagnols témoignant de son réalisme XXL avec le PSG. En effet, auteur d’un doublé qui a permis au Paris Saint-Germain de tranquillement valider son billet pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions (2-1), Mbappé était bien trop vif pour les Basques.

Kylian Mbappé fait sa spéciale

Et plus précisément sur son deuxième but. Au terme d’une action collective rondement menée et un service de Kang-In Lee, Kylian Mbappé a fait sa frappe croisée intérieur en fermant son pied et a même célébré son but de la sorte en mimant avec sa main ce geste.

Mbappé (presque) rapide comme l’éclair Bolt ?