PSG : Mbappé se fait tacler par une bonne copine

Alors qu’il n’a pas manqué de faire part publiquement de son agacement après la diffusion de la vidéo de campagne de réabonnement du PSG, Kylian Mbappé a fait polémique la semaine passée. Laure Boulleau, qui connaît bien l’attaquant français, critique toutefois sa position.

« À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », lançait Kylian Mbappé jeudi dernier sur Instagram afin de condamner une vidéo diffusée par le PSG, dans laquelle l’attaquant tricolore juge l’utilisation de son image totalement inadéquate. Une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre.

« Je m’entends très bien avec lui, mais… »

Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG consultante sur Canal + , a fustigé cette réaction de Kylian Mbappé qu’elle connaît pourtant très bien : « Déjà, ce n’est pas à sa hauteur de mettre une story. Régler ça sur Instagram c’est pas bien. J’aime beaucoup le joueur, la personne, je m’entends bien avec lui, mais c’est vrai que sur cette démarche-là, je ne suis pas d’accord. Et puis je sais que ça ne retombe pas sur les bonnes personnes en plus, c’est un jeune qui va se faire taper sur les doigts parce que tout le monde cherche un responsable », lâche l’ancienne joueuse du PSG.

« Vieux vaut se dire les choses en face »