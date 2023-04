Il écœure le PSG et raconte tout

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semblait être armé pour viser le dernier carré de la Ligue des Champions cette année, mais rien n’est allé comme prévu. Les hommes de Christophe Galtier se sont en effet arrêtés dès les huitièmes de finale face au Bayern Munich de Matthijs de Ligt, auteur d’un arrêt fabuleux sur sa ligne lors du match retour face du 8 mars dernier (2-0).

On loue souvent les beaux gestes offensifs, mais c’est souvent la défense qui fait gagner les rencontres à très haut niveau. Matthijs de Ligt en sait quelque chose, puisqu’il a participé à anéantir les espoirs du PSG en Ligue des Champions il y a quelques semaines. L’ancien de l’Ajax Amsterdam et de la Juventus a en effet été impérial face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers, avec un geste qui a fait le tour du monde.

L’énorme geste défensif de Matthijs de Ligt

C’était à la 38e minute du match retour de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le PSG avait la chance d’ouvrir le score et peut-être se relancer après la défaite du match aller (0-1) et Vitinha s’est retrouvé dans la surface dans une position assez favorable puisque Yann Sommer rate sa sortie. Le milieu du PSG tire, mais De Ligt surgit au dernier moment pour garder inviolée la cage du Bayern Munich.

« La victoire est toujours quelque chose de bien, en particulier contre un adversaire comme Paris »