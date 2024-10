PSG - Mbappé : Des menaces révélées en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’hygiène de vie de Kylian Mbappé fait actuellement couler beaucoup d’encre, étant donné que le capitaine de l’équipe de France était en boîte de nuit en Suède plutôt qu’au rassemblement avec les Bleus. Et Daniel Riolo, qui dénonçait déjà des écarts de Mbappé au PSG la saison passée, a laissé entendre en direct sur RMC dimanche soir qu’il a été menacé à cause de ses révélations.

C’est un fait, Kylian Mbappé cristallise les tensions depuis plusieurs mois entre son départ du PSG pour le Real Madrid, ses performances décevantes à l’Euro ainsi que son absence au rassemblement actuel de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus était censé être absent pour récupérer de sa blessure, mais il a été pris en flagrant délit jeudi dernier en boite de nuit du côté de Stockholm. Une polémique qui en remet une couche sur l’hygiène de vie de Mbappé.

Polémique Mbappé : Le Real Madrid répond à Deschamps ! https://t.co/WpUURDQzLB pic.twitter.com/hzO4cn8FKM — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

Riolo se lâche sur Mbappé

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo s’est lâché sur le cas Mbappé : « La vie qu’ils ont est complètement différente de celle du joueur de foot d’il y a 10 ou 20 ans. Le joueur aujourd’hui a deux jours, prends un jet et se barre. Le « bien manger, bien dormir », c’est toujours la même histoire. À partir de quel moment c’est accepté par le reste du groupe, par l’entraîneur et quelles conséquences ça a sur le terrain. Dans le cas de Neymar et Verratti, ça crevait les yeux, ils ont tout foutu en l’air à cause de leurs vies. Pour Mbappé, ça pourrait… », indique l'éditorialiste.

« Ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs »

Et Riolo poursuit en laissant entendre que l’entourage de Mbappé l’aurait menacé après certaines révélations sur ses virées nocturnes la saison dernières, alors que l’attaquant français évoluait encore au PSG : « Et d’ailleurs, le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé c’était moi après Newcastle - PSG l’année dernière. Ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs », précise-t-il.