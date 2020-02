Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel jette un froid sur la blessure de Neymar…

Publié le 12 février 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que Neymar a récemment repris l’entraînement, Thomas Tuchel a expliqué ce mercredi soir qu’il ne pouvait pas garantir la présence du Brésilien sur la pelouse du Borussia Dortmund pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Touché aux cotes contre Montpellier, Neymar n’a pas reporté le maillot du PSG depuis le 1er février. Alors que le Brésilien était absent du déplacement à Dijon ce mercredi, Thomas Tuchel se voulait rassurant sur l’état de la star en conférence de presse la veille de la rencontre : « Non, il ne doit pas jouer pour être prêt contre Dortmund. Il doit seulement jouer quand il sera prêt. On doit calculer le risque et parler avec le médecin pour prendre la décision après l’entrainement. Il a une autre possibilité de jouer contre Amiens. Il est un peu blessé et on doit être patient ». Un discours laissant de l’espoir quant à la participation de Neymar au choc face au Borussia Dortmund le 18 février, mais l’entraîneur du PSG est resté prudent ce mercredi soir.

« Je ne peux pas dire maintenant qu'il va jouer à 100% »