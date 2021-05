Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie un choix très fort avec Neymar !

Publié le 2 mai 2021 à 10h15 par A.M.

Remplacé dans les arrêts de jeu face au RC Lens (2-1) samedi, Neymar aura disputé quasiment l'intégralité du match. Un choix assumé par Mauricio Pochettino.

Trois jours après la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, et trois jours avant le retour, mardi soir, Neymar a disputé quasiment l'intégralité de la rencontre face au RC Lens samedi. Le Brésilien a été remplacé dans les arrêts de jeu par Rafinha. Un enchaînement risqué compte-tenu de la fragilité physique du numéro 10 du PSG. Toutefois, Mauricio Pochettino a expliqué en conférence de presse que Neymar avait besoin de temps de jeu et d'enchaîner les matches pour être à 100%.

«Neymar a besoin de temps de jeu»