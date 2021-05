Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, polémique... Un joueur du RC Lens répond à Leonardo !

Publié le 2 mai 2021 à 10h45 par La rédaction

Auteur d’un geste polémique sur Neymar en fin de match, le latéral lensois Jonathan Clauss a provoqué la colère de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Le joueur lui a répondu après le match.

Alors que le PSG s’apprêtait à remporter son match face au RC Lens, Jonathan Clauss est venu percuter Neymar à l’entrée de sa surface de réparation. Un geste qui n’a pas été signalé par l’arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard. Cette décision a particulièrement agacé, Leonardo, le directeur sportif parisien, qui est allé directement se plaindre envers ce dernier.

« L'arbitre a été assez juste dans ces décisions »