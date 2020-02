Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar envoie un message très fort après Dortmund !

Publié le 19 février 2020 à 23h45 par A.M.

Auteur d’un but très important à Dortmund, Neymar a affiché sa motivation en vue du match retour afin de permettre au PSG d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Absent des terrains depuis le 1er février et une lésion chondro-costale subie contre Montpellier, Neymar était de retour mardi soir à l’occasion du huitième de finale aller perdu contre le Borussia Dortmund (1-2). En manque de rythme, le Brésilien a livré une prestation décevante, mais a inscrit un but crucial qui permet au PSG de continuer à croire en une qualification pour les quarts de finale.

«La foi, la concentration et la confiance en nous... ALLEZ PSG»

C’est d’ailleurs probablement ce but qui permet à Neymar d’être toujours optimiste. Sur son compte Instagram , il a donc affiché sa motivation et son intention de tout faire pour inverser la tendance le 11 mars prochain : « La foi, la concentration et la confiance en nous... ALLEZ PSG . » Il faudra toutefois montrer un tout autre visage au Parc des Princes dans trois semaines pour se qualifier en quart de finale.