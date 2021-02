Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette grosse révélation sur la situation de Neymar !

Publié le 22 février 2021 à 3h45 par A.M.

Absent contre le FC Barcelone mardi, Neymar espère bien être présent pour le match retour, mais il a quand même suivi avec attention les exploits de Kylian Mbappé.

Cela devait être les retrouvailles entre Neymar et le FC Barcelone. Finalement, moins d'une semaine avant le match aller, le Brésilien s'est blessé à la cuisse et a été contraint de déclarer forfait. Très affecté par son absence pour ce choc, Neymar fait tout pour être remis sur pied avant le 10 mars et le match retour. Et selon Isabela Pagliari, journaliste pour Esporte Interativo et proche des joueurs brésiliens du PSG, le numéro 10 de la Seleçao était toutefois très heureux de la prestation de ses coéquipiers.

«Neymar était très triste de rater le match et très content du triplé de Mbappé»