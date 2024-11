PSG - Luis Enrique : Riolo annonce une grosse surprise !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir contre l'Atlético de Madrid, Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Willian Pacho en charnière centrale, Achraf Hakimi dans le couloir droit et Nuno Mendes à gauche, le trio Warren Zaïre-Emery - Vitinha - Joao Neves au milieu de terrain, et la triplette Ousmane Dembélé - Bradley Barcola - Marco Asensio en attaque. Selon Daniel Riolo, le coach du PSG a créé la surprise en alignant cette équipe.

Pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions, le PSG a accueilli l'Atlético de Madrid ce mercredi soir au Parc des Princes. Toutefois, le club de la capitale s'est inclinée (1-2), et ce, malgré sa nette domination et ses nombreuses occasions franches.

«Il n’y a pas eu d’invention»

Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de PSG-Atlético, Daniel Riolo s'est prononcé sur le XI de départ de Luis Enrique. « Il faut préciser quelque chose qui est assez rare pour être soulignée, c’est que pour une fois, je ne sais pas si c’est déjà arrivé en Ligue des Champions avec Luis Enrique, je ne crois pas, il a aligné l’équipe qu’on aurait tous aligné. Il n’y a pas eu d’invention. Là, c’est l’équipe qu’on aurait tous mis », a déclaré le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.

«C’est l’équipe qu’on aurait tous mis»

