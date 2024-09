PSG - Luis Enrique : En direct, il s’oppose à Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le PSG faisait le choix de nommer Luis Enrique au poste d’entraîneur. Ayant pris place sur le banc du club de la capitale, l’Espagnol suscite des divergences chez les observateurs. Daniel Riolo est notamment l’un des fervents détracteurs de Luis Enrique. Une position à laquelle s’oppose Jérôme Rothen.

Entraîneur du PSG depuis plus d’un an maintenant, Luis Enrique a réussi à convaincre la majorité des fans parisiens, mais aussi ses dirigeants qui veulent aujourd’hui le prolonger. En revanche, l’Espagnol n’a pas que des fans. Cela vaut pour Daniel Riolo, qui multiplie notamment les coups de gueule contre Luis Enrique lors de ses interventions à la radio.

« Depuis qu’il est arrivé, les gens sont divisés »

Ce jeudi, au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est lui opposé à Daniel Riolo en ce qui concerne Luis Enrique. L’ex-joueur du PSG a alors lâché : « On connait Luis Enrique. Depuis qu’il est arrivé, les gens sont divisés. Il y en a qui comprennent et aiment son comportement, son attitude et d’autres qui, dès qu’il a mis les pieds en France, l’ont fracassé ».

« Je fais partie de ceux qui aime bien cette forte tête »

« On a entendu Christophe Dugarry, Daniel Riolo. Ils restent sur leur même ligne directrice. Quoi qu’il fasse, il y aura un problème Luis Enrique. Moi, je fais partie de ceux qui aime bien cette forte tête, cette personnalité », a poursuivi Rothen.