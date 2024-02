PSG : Les critiques fusent, un pote de Mbappé vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Proche de Kylian Mbappé et de Randal Kolo Muani en équipe de France, Ousmane Dembélé les a retrouvés au PSG. L'ancien joueur du FC Barcelone a vécu un début de saison délicat, marqué par un manque cruel d'efficacité devant les cages adverses. Sous le feu des critiques il y a encore quelques semaines, le champion du monde 2018 s'est expliqué.

Ousmane Dembélé est monté en puissance sous le maillot du PSG. Après quelques semaines d'acclimatation, le joueur semble enfin pleinement intégré dans son nouveau club. Ses accélérations sont toujours tranchantes et ses dribbles font des ravages. S'il y a un défaut à noter, c'est son manque d'efficacité devant les buts. Le joueur de 26 ans n'a inscrit qu'un but en Ligue 1, ce qui lui vaut certaines critiques. Lors d'un entretien au Parisien , Dembélé est revenu sur son début de saison délicat.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« Il fallait digérer le transfert de Barcelone au PSG »

« Si j’ai culpabilisé ? Non, pas du tout. Il fallait digérer le transfert de Barcelone au PSG. Au début, je me suis énormément cherché, mais je n’ai jamais douté de moi et de mes capacités. Je savais que j’allais revenir très fort. Certains joueurs sont exceptionnels dès leur arrivée et d’autres ont besoin de temps. À Dortmund, j’ai explosé tout de suite et à Barcelone, ça s’est fait petit à petit. C’est un peu la même chose à Paris, avec les blessures en moins » a lâché Dembélé.

« La Ligue 1 est beaucoup plus forte »