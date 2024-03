PSG : Le vestiaire se lâche sur Mbappé

Jean de Teyssière

Face à l'AS Monaco ce vendredi, le PSG n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul et vierge. Porté par un Gianluigi Donnaruma des grands soirs, l'image du match fut plutôt l'attitude de Kylian Mbappé après avoir été remplacé à la mi-temps par Luis Enrique. Interrogé à ce sujet, Carlos Soler ne semblait pas savoir ce qu'il s'était passé.

Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu'il allait quitter le club de la capitale après la fin de son contrat, en juin prochain. Le Real Madrid semble être en pole position pour accueillir l'international français l'été prochain. Mais depuis cette annoncé, Kylian Mbappé n'a plus joué un seul match en intégralité. Face au FC Nantes, il a commencé sur le banc des remplaçants avant d'être remplacé face à Rennes et face à Monaco. Contre le club de la Principauté, sa sortie à la mi-temps avait de quoi surprendre, tout comme l'attitude du buteur parisien.

«Tôt ou tard, il ne sera plus là»

Au micro de Prime Vidéo, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, justifiait la sortie de Kylian Mbappé à la mi-temps : « Je suis surpris. J’ai passé assez de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, on devra jouer sans lui. Si c’est lié à son avenir ? Je dois adapter l’équipe pour savoir jouer sans lui. Ma réponse est celle-là. Tôt ou tard, il ne sera plus là. On doit s’habituer à cela. Je dois chercher la meilleure option pour l’équipe. Je ne veux pas polémiquer. C’est ma décision. »

