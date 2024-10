PSG : Le vestiaire a recalé Mbappé !

Axel Cornic

Lors de son arrivée lors de l’été 2023, Luis Enrique a fait face au choix très compliqué de choisir un nouveau capitaine pour le Paris Saint-Germain. C’est Marquinhos qui a finalement été gardé après un vote des joueurs, mais il y avait d’autres candidats avec notamment Danilo, Presnel Kimpembe ou encore Kylian Mbappé, qui porte d’ailleurs le brassard en équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde 2022.

On pensait qu’à Paris on allait beaucoup moins parler de Kylian Mbappé après son départ. Ce n’est toutefois pas le cas, puisque la star partie au Real Madrid à la fin de la saison dernière est toujours au centre de plusieurs débats et des dernières indiscrétions pourraient bien tout relancer.

« Au PSG, il y avait beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas qu’il soit capitaine »

Dans une vidéo publiée ce lundi sur YouTube, Romain Molina est revenu sur le choix du capitaine du PSG à l’été 2023, assurant que Kylian Mbappé n’était pas du tout un choix apprécié par le vestiaire. « Au PSG, il y avait beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas qu’il soit capitaine » a assuré le journaliste, dont les dernières révélation font énormément réagir en ce moment.

Tout comme en équipe de France ?

Impossible de ne pas lier cette histoire à l’équipe de France et surtout à Antoine Griezmann, qui a récemment annoncé sa retraite internationale à la surprise générale. Plusieurs sources assurent en effet que ce choix serait en grande partie lié à la décision de Didier Deschamps d’offrir le brassard d’Hugo Lloris à Mbappé plutôt qu’à lui.