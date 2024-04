PSG : Le troll ultime du FC Barcelone !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de sa saison, si ce n’est le plus important. Défaits à l’aller (3-2), les hommes de Luis Enrique doivent en effet renverser la tendance s’ils souhaitent poursuivre leur chemin en Ligue des Champions, ce qui fait évidemment monter la pression... et le FC Barcelone ne se fait pas prier pour jeter de l’huile sur le feu.

Dès qu’on a su que le PSG allait croiser la route du FC Barcelone en Ligue des Champions, des vieux souvenirs ont ressurgi. Les deux clubs se sont en effet souvent affrontés, avec un match qui semble être le point culminant d’une rivalité qui n’a cessé de grossir au cours de la dernière décennie.

La Remontada est de retour

Il s’agit évidemment de celui du 8 mats 2017, rentré dans l’histoire comme La Remontada. A l’époque, le FC Barcelone de la MNM avait déjoué tous les pronostics en rattrapant un retard de quatre buts et s’imposant donc par six buts à un, lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. C'est évidemment l’un des moments les plus fous pour les supporters barcelonais, alors que pour les Parisiens on parle plutôt de leur pire cauchemar.

Le but de Sergi Roberto... sans son

IYKYK🔊 @ASMRFutebolClub pic.twitter.com/JOVR9mXFAe — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2024