Barcelone - PSG : Mbappé, Dembélé... Il annonce du lourd !

Amadou Diawara

Après sa défaite au Parc des Princes contre le FC Barcelone, le PSG se présente au stade olympique Lluís Companys ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Selon Oscar Garcia, le club de la capitale peut encore se qualifier pour le dernier carré de la C1, et ce, grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

« Selon vous, le Paris Saint-Germain peut-il encore se qualifier ? Il n’y a qu’un seul but de différence, donc c’est possible, bien sûr. Avec Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, le PSG a des joueurs qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment. Xavi va préparer le match pour le gagner, Luis Enrique aussi, on devrait voir beaucoup de spectacle, comme au match aller », a déclaré Oscar Garcia lors d'un entretien accordé au Parisien .

