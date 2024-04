PSG : Le statut de Mbappé remis en cause ?

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé est réputé pour être un dynamiteur d’attaque, capable de bousculer toute une défense de par ses dribbles et son impulsivité. Néanmoins, le dernier geste est souvent synonyme de déchet. Mais pour Adrien Rabiot, le fait qu’il soit si déroutant fait de lui le meilleur joueur des Bleus et donc du PSG devant Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France, la figure de proue de l’attaque des Bleus et l’auteur d’un triplé en finale de la dernière Coupe du monde face à l’Argentine (3-3 et 4-2 aux tirs au but). Lors de sa première finale de Mondial en 2018, Mbappé avait également trouvé le chemin des filets.

Mbappé meilleur joueur de l’équipe de France ? Pas pour Rabiot

Et pourtant, pour Adrien Rabiot qui connaît bien Mbappé pour avoir joué à ses côtés lors de sa dernière saison au PSG et depuis en équipe de France, le meilleur des Bleus est certes au Paris Saint-Germain, mais ce n’est pas Kylian Mbappé. En effet, du point de vue de Rabiot, Ousmane Dembélé est la lumière.

Kylian Mbappé fait une promesse au PSG https://t.co/fY8VhlO3Zd pic.twitter.com/ZV8GUiyD8l — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

«Quand on me demande quel est le meilleur joueur, je dis Ousmane»