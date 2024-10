PSG : Le rêve est encore permis pour le Qatar !

Pierrick Levallet

Le PSG a entamé sa campagne de Ligue des champions plutôt difficilement. Le club de la capitale n’a pris que 4 points en 3 matchs et est très loin de la position dans laquelle on l’annonçait au départ. Mais tout ne serait pas perdu pour les Rouge-et-Bleu dans la compétition, et le rêve est encore permis pour le Qatar.

Seulement 4 points glanés en trois matchs. Le PSG vit une entame difficile en Ligue des champions. Le club de la capitale a manqué cruellement de réalisme contre le PSV Eindhoven ce mardi soir (1-1), et cela a certainement coûté deux précieux points aux hommes de Luis Enrique. Mais la situation ne serait pas encore totalement désespérée pour autant.

Une qualification est possible pour le PSG !

Comme le rapporte Le Parisien, le PSG peut encore y croire en Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu sont toujours candidat à la qualification. Selon Opta, la formation parisienne a 68,6% de chances de se qualifier pour les barrages contre seulement 12,2% d’être éliminé définitivement. Le Qatar peut donc encore se permettre de rêver de voir le PSG soulever la Ligue des champions cette saison. Opta ajoute que 8 ou 9 points suffiraient à s’assurer une place en barrages. Il ne manquerait donc que 4 ou 5 unités au PSG pour prétendre à accéder au tour suivant de la Ligue des champions.

Les barrages de la Ligue des champions en ligne de mire !

En revanche, il faudrait aux alentours de 15 points pour espérer se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ce quota, le PSG peut le rêver. Mais le calendrier va se corser au cours des semaines à venir, avec notamment les matchs contre l’Atlético de Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Dans l’idéal, le PSG devrait donc viser entre la 9e et la 16e place, afin d’affronter une équipe comprise entre la 17e et la 24e place et avoir l’avantage de jouer le match retour des barrages à domicile. À suivre...