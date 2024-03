PSG : Le Real Madrid brise le rêve de Mbappé

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait, sauf retournement de situation, prendre la direction du Real Madrid l’été prochain. Si l’international français a plusieurs fois exprimé son souhait de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, la Casa Blanca ne partage pas cette envie. Les Merengue ont fait savoir à la FFF qu’ils ne libéreront aucun de leurs joueurs pour cette compétition.

Kylian Mbappé risque de vivre un été moins chargé que prévu. Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, l’international français négocie les derniers détails de son arrivée au Real Madrid. Tout porte à croire que l'attaquant âgé de 25 ans portera le maillot de la Casa Blanca la saison prochaine. L’été de Kylian Mbappé sera marqué par son départ du PSG, sept ans après arrivée, et par l’Euro 2024 avec l’équipe de France, mais il va en revanche devoir faire une croix sur les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le Real Madrid ne libérera aucun de ses joueurs pour les JO

Kylian Mbappé a exprimé à plusieurs reprises son envie de participer aux JO, d’autant plus qu’ils auront lieu à Paris. Mais cette compétition ne fait pas partie du calendrier de la FIFA et les clubs peuvent donc refuser de libérer leurs joueurs. Et d’après les informations de L’Équipe , c’est justement la décision qu’a prise le Real Madrid. En effet, la Casa Blanca a écrit à la FFF pour lui faire savoir qu’elle ne libèrera aucun de ses joueurs pour les Jeux olympiques. Ce qui concerne donc Kylian Mbappé, si son arrivée au Real Madrid se confirme, mais également Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga.

Mbappé prêt à renoncer aux JO