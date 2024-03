PSG : Un clash est confirmé par Riolo ?

Alexis Brunet

Face à l'OGC Nice ce mercredi soir, Luis Enrique avait décidé d'aligner Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, en l'absence d'Achraf Hakimi. Le coach du PSG disposait pourtant d'un expert du poste sur le banc, en la personne de Nordi Mukiele. Mais les relations entre l'entraîneur parisien et l'ancien Montpelliérain ne seraient pas bonnes, selon Daniel Riolo.

Depuis qu'il a été nommé entraîneur du PSG, Luis Enrique n'hésite pas à s'appuyer sur Warren Zaïre-Emery, malgré le jeune âge du Français. Le coach parisien l'aligne souvent au milieu de terrain, et il l'utilise aussi parfois sur le côté droit de la défense.

Entre Luis Enrique et Nordi Mukiele, ce n'est pas l'amour fou

Les titularisations de Warren Zaïre-Emery sur le côté droit de la défense ne sont pas à l'avantage de Nordi Mukiele. L'ancien Montpelliérain joue très peu sous les ordres de Luis Enrique, et cela donc même quand Achraf Hakimi est absent. Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo a donné une raison à cela, et selon lui, c'est car le Français n'est pas très apprécié par l'entraîneur du PSG. « Mukiele est tricard et rentre que lorsqu’il y a des blessés graves. Luis Enrique ne peut pas le blairer. »

Zaïre-Emery pourrait joueur latéral droit en Ligue des champions

Lors du quart de finale aller de Ligue des champions, Achraf Hakimi sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le PSG va donc devoir trouver une solution, et il y a de grandes chances pour que Warren Zaïre-Emery soit donc l'heureux élu. Cela pourrait alors pousser Nordi Mukiele à aller voir ailleurs, lors du prochain mercato estival.