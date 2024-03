Le PSG tient un crack, Deschamps confirme

Alexis Brunet

Ce jeudi, Didier Deschamps a livré sa liste pour les prochains matches de l'équipe de France. Sans surprise, Warren Zaïre-Emery fait partie de cette dernière. Le crack du PSG impressionne beaucoup le sélectionneur, qui n'a pas manqué de souligner ses nombreuses qualités en conférence de presse, de bon augure en vue d'une participation à l'Euro.

Le 23 et 26 mars prochain, l'équipe de France disputera deux matches amicaux contre l'Allemagne, et le Chili. Didier Deschamps a donc dévoilé la liste des joueurs retenus pour ces affrontements. On peut notamment noter la présence de nouveau de Warren Zaïre-Emery.

Deschamps est fan de Zaïre-Emery

En conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé au sujet de Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur a ainsi confié tout le bien qu’il pense du joueur du PSG. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Il a confirmé ce qu'il avait fait de très bien avant, son potentiel et sa capacité à gérer beaucoup de choses. Il a un gros volume de jeu, une qualité technique, de passe, de l'agressivité dans la récupération, malgré une taille petite. Ce n'est pas pour rien qu'il est titulaire au PSG depuis le début de saison. »

Le premier rassemblement s'était mal passé par Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery avait déjà été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Le milieu de terrain du PSG avait notamment participé au match contre Gibraltar, et il avait même été buteur. Malheureusement, sur cette action, le Parisien s'était blessé, et il avait alors dû quitter le rassemblement.