PSG : Le Qatar a reçu une garantie de la part de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Quelques mois avant de quitter le PSG en fin de contrat, Kylian Mbappé avait passé un diner avec l’Émir du Qatar à l’Élysée le temps d’une soirée. Et l’attaquant français, qui évolue désormais au Real Madrid, dévoile avoir fait une promesse concernant la fin de son aventure au PSG.

Les faits remontent au 27 février dernier, alors que Kylian Mbappé était toujours officiellement un joueur du PSG qu’il avait décidé de quitter au terme de son contrat au mois de juin suivant : Emmanuel Macron avait organisé un dîner à l’Élysée auquel étaient notamment présents l’Émir du Qatar, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que Mbappé. Et même si son divorce avec le club de la capitale était déjà acté, l’attaquant tricolore avait donné une garantie à l’Émir concernant son investissement personnel au PSG.

Hanouna n'hésite pas à frapper fort sur Mbappé ! Découvrez ses révélations inattendues sur le départ du phénomène du PSG ⚡

➡️ https://t.co/IwlyuWYS8A pic.twitter.com/WRm3xyGka8 — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

« Je respecte ta décision »

Dans un entretien accordé à l’émission Clique sur Canal + dimanche soir, Kylian Mbappé s’est remémoré cette soirée et ses échanges avec l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG : « Je suis dans la voiture en route pour le dîner, et une info sort comme quoi l'émir du Qatar va faire une offre irrefusable pour rester au PSG. Il m'a dit : ‘Tu vois, ils pensent que je vais te faire une offre, mais tu as décidé de partir et je respecte ta décision. Tu veux réaliser ton rêve d'aller au Real Madrid, merci pour tout’ », révèle Mbappé.

« Je donnerai le meilleur jusqu’à la fin »

« Ça m'a touché. Je lui ai dit que je donnerais le meilleur jusqu'à la fin de la saison », poursuit l’attaquant de l’équipe de France, qui est donc parti libre en direction du Real Madrid l’été suivant, non sans tenir sa promesse formulée envers l’Émir du Qatar même s’il n’a pas réussi à remporter la Ligue des Champions avec le PSG.