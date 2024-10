PSG : Le Qatar a fait venir «une bête» à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les propriétaires qataris du PSG avaient fait des pieds et des mains lors du mercato estival 2012 pour recruter Zlatan Ibrahimovic en provenance du Milan AC. Arrivé en superstar dans la capitale, l'ancien buteur suédois a été un adversaire particulièrement coriace pour les défenseurs de Ligue 1. Milan Bisevac évoque même « une bête » sur le terrain.

Un an après le rachat du PSG en 2011 par le Qatar, la direction avait frappé un énorme coup sur le marché des transferts en attirant Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a longtemps été la tête de gondole du projet QSI dans la capitale et a été redoutable d'efficacité pendant quatre ans sous le maillot du PSG. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Milan Bisevac se remémore les performances d'Ibrahimovic.

«Il faisait la bringue tous les soirs» : Il balance cash sur une star du PSG ! https://t.co/rSLhBL0L0i pic.twitter.com/9uUs7jQL6U — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Intertitre 2

« Le joueur que je détestais affronter ? Zlatan Ibrahimovic, c'était une bête. Tu sais que tu vas passer une sale journée avec lui. Il est costaud, technique, rapide, méchant. Avec Mamadou Niang à Marseille aussi, c'était très difficile, il était chiant. Très fort dans les déplacements, les efforts, le sens du but. Tu ne dors pas tranquille la veille », indique l'ancien défenseur central serbe, passé par le PSG et l'OL.

« Des embrouilles à chaque fois »

Et Bisevac poursuit en se montrant beaucoup moins élogieux envers Mathieu Valbuena : « Le joueur le plus énervant ? Mathieu Valbuena, c'est le profil de joueur qui t'énerve. Il provoque des fautes, il sait tomber... C'était à chaque fois des embrouilles entre nous. Dès que tu le touchais, il plongeait dans la piscine. Nous, les défenseurs, on n'aime pas. Même si, bien sûr, il y a des fautes. Mais il faut gérer ses émotions... Après, quand on était ensemble à Lyon, j'étais content parce que je savais qu'il allait faire mal à l'adversaire », poursuit l'ancien joueur du PSG.