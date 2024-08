PSG : Le nouveau Barcola est arrivé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l’absence de Kylian Mbappé, Bradley Barcola prend de l’ampleur au PSG. Déjà buteur contre Le Havre lors de la première journée de Ligue 1, l’ancien ailier de l’OL a brillé contre Montpellier en inscrivant un doublé. Il faut dire que l’international français reconnait qu’il a changé ces derniers mois.

Recruté il y a tout juste un an pour environ 50M€ en provenance de l'OL, Bradley Barcola a été l'une des révélations de la saison du PSG, au point d'être convoqué à l'Euro par Didier Deschamps. Par conséquent, cette saison il doit être l'un des leaders du club parisien, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Et pour le moment, il assume cette responsabilité comme en témoigne sa magnifique prestation contre Montpellier vendredi soir (6-0). Auteur d'un doublé, Barcola a ensuite expliqué ce qui avait changé dans son jeu et son comportement.

Barcola se confie sur son évolution

« J'ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre, l'équipe tourne bien donc on a pris du plaisir tous ensemble, et moi personnellement. C'est parfait. Le coach nous demande de presser directement, d’être tous ensemble. Le joueur le plus proche du ballon presse et nous accompagnons. Nous travaillons ça depuis qu’il est arrivé. Et là, on sent que ce qu’on fait, c’est bien », estime l’ancien du PSG au micro de DAZN avant de poursuivre.

«Je pense m’être un peu plus libéré depuis l’Euro»

« Nous devons faire beaucoup d’efforts, mais nous nous habituons au fur et à mesure. C’est bien, ça nous permet de récupérer des ballons haut. Je pense m’être un peu plus libéré depuis l’Euro. J’ai pris conscience que je pouvais faire des différences. Je joue libre et j’ai la confiance de mes coéquipiers et du coach. Je suis bien. Ma vitesse ? C’est un truc que je fais depuis très jeune, de pousser la balle pour me la mettre devant moi et terminer moi-même. Je vois que ça marche encore dans le monde professionnel, donc je vais continuer avec ça », ajoute Bradley Barcola.