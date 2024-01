PSG : Le joueur que tout le monde attend

Arnaud De Kanel

Après le coup dur de la blessure de Milan Skriniar lors de la rencontre face à Toulouse qui pourrait le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison, le PSG reçoit tout de même une lueur d'espoir avec le probable retour imminent de Nuno Mendes. Victime d'une rupture ligamentaire aux ischios de la jambe droite et opéré en septembre dernier, l'international portugais est en phase de reprise.

Nuno Mendes n'a toujours pas joué la moindre minute cette saison. Il faut même remonter au 30 avril et une rencontre face à Lorient pour voir la trace du portugais sur le terrain. Le latéral gauche est très souvent blessé et il a subi une intervention chirurgicale fin septembre aux ischios. Cependant, il pourrait faire son retour à la fin du mois avec le PSG.



L'entourage de Mendes confiant

« Il progresse bien. Il est dans les temps fixés par la planification initiale », confiait un membre de son entourage à L'Equipe fin décembre. Pour Fabrizio Romano, le retour de Nuno Mendes serait également en bonne voie. Néanmoins sera absent pour le choc face au RC Lens ce dimanche soir. « Nuno Mendes poursuit ses séances individuelles », précise le PSG dans son point médical d'avant-match. La décision du club de la capitale de ne pas recruter de latéral gauche prouve que le Portugais est sur le chemin du retour.

Nuno Mendes de retour pour la Real Sociedad ?