PSG : Le grand projet du Qatar est confirmé !

Arnaud De Kanel

Face au refus catégorique de la Mairie de Paris de céder le Parc des Princes, le PSG a entamé des démarches depuis plusieurs mois afin de trouver un nouveau terrain pour y construire son stade. Le club de la capitale pourrait débarquer à Montigny-le-Bretonneux, un nom qui revient avec insistance. Un élu confirme d'ailleurs des discussions.

Le PSG est l'un des derniers géants d'Europe à ne pas posséder son propre stade. En effet, la Mairie de Paris refuse de céder le Parc des Princes malgré la volonté du Qatar. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi se dit prêt à déménager, quitte à s'éloigner de Paris, afin d'y construire une nouvelle enceinte. Le PSG pourrait poser ses valises du côté de Montigny-le-Bretonneux, dans la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le président de cette dernière a d'ailleurs confirmé les dernières rumeurs.

Le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est confiant

La Mairie de Paris tente pourtant de déjouer ce projet XXL puisqu'elle compte faire annuler l’amendement de la région qui prévoit de réserver 50 hectares pour l’accueil d’un éventuel nouveau stade du PSG en Île-de-France. Jean-Michel Fourgous n'est pas plus inquiet que cela et reste même très confiant. « C’est ce qu’on appelle un coup politique, un coup de pression. C'est une manœuvre hors sol, un peu désespérée. Franchement ça ne m’inquiète pas d’ailleurs, je ne suis pas sûre que le PSG est très attentif à cela », a confié le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au Parisien. Le PSG aurait également comme objectif de construire un PSG Land autour d'un stade flambant neuf de 80 000 personnes qui regrouperait des hôtels, concerts, cinémas, magasins et restaurants. Et encore une fois, Jean-Michel Fourgous confirme.

«Ils veulent l’un, voire le plus beau stade au monde»

« Je ne peux pas trop en dire car c’est quand même peut-être mes futurs clients, mais les réunions que j’ai avec eux sont quand même très cadrées et très sérieuses. Ils veulent un produit, un projet, avec une attractivité supérieure comme ce qui se fait actuellement et là-dessus, la réserve foncière du stade actuel ne répond pas au cahier des charges du PSG. C’est bien simple, ils veulent l’un, voire le plus beau stade au monde », a ajouté l'élu LR. Le décor est planté.