PSG : Le coup de grâce signé Guardiola ?

Le PSG pourrait bien jouer une grande partie de sa saison lors de cette seconde quinzaine de janvier au cours de laquelle le club parisien disputera ses deux dernières journées de saison régulière de la Ligue des champions. Une finale se présente au vestiaire de Luis Enrique mercredi contre Manchester City comme l'a souligné Pep Guardiola. Le coach des Skyblues prépare un sale tour à son compatriote Enrique.

Depuis le nul concédé à Auxerre (0-0) le 6 décembre dernier qui succédait au résultat nul contre le FC Nantes (1-1) et la défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain reste sur une série de 8 victoires toutes compétitions confondues. Contre le RC Lens samedi dernier (2-1), les hommes de Luis Enrique ont évité le piège lensois après avoir été menés au score.

«Préparer cette finale à Paris»

Place à présent à l'avant-dernière journée de cette saison régulière de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City au Parc des princes. A l'automne dernier, les Skyblues ont connu une série noire en enchaînant les défaites et les matchs nuls. Mais il semble que cette époque soit révolue. En atteste d'ailleurs les deux démonstrations en trois matchs de l'équipe de Pep Guardiola (8-0 contre Salford en FA Cup et 6-0 lors du déplacement à Ipswich dimanche en Premier League). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur espagnol annonçait un match charnière en Ligue des champions.

« Maintenant, nous allons rentrer et préparer cette finale à Paris. En fait, nous avons deux finales (le PSG et Bruges en C1, ndlr). Si on gagne les deux, on se qualifie. Si on en gagne une, il y a de fortes chances aussi mais nous devons encore prendre des points car on s’est mis seuls dans la galère. La défaite contre le Sporting Portugal (1-4) et le nul face à Feyenoord (3-3) ? Mais à ce moment-là, nous avions beaucoup de problèmes, nous ne pouvions pas performer à notre niveau. J’espère poursuivre comme ça à Paris ».

«Les deux équipes vont être obligées de gagner»

Milieu offensif de Pep Guardiola à Manchester City depuis l'été 2017 et son transfert de l'AS Monaco, Bernardo Silva sait à quel point le PSG est une équipe redoutable qui lui donnera du fil à retordre en raison de la situation comptable délicate dans laquelle les deux clubs se trouvent en Ligue des champions : 8 points pour Manchester City et 7 pour le PSG. « Un match avec une énorme intensité, parce que les deux équipes vont être obligées de gagner. On a un ou deux points de plus que le PSG, on ne s’attendait pas à être dans cette position, ça va être un match avec beaucoup de pression ». a confié Silva à Téléfoot.