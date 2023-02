PSG : La nouvelle punchline de Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Entré en cours de match mardi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pu éviter la défaite du PSG malgré son apport immédiat dans le secteur offensif. Et après la rencontre, l’attaquant tricolore a tenté de remobiliser le vestiaire avec une formule bien à lui.

Kylian Mbappé l’a fait ! Victime d’une lésion à la cuisse contre Montpellier le 1er février dernier et initialement annoncé out pour trois semaines, l’attaquant du PSG a réussi à revenir à temps pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions mardi soir, contre le Bayern Munich (0-1). Malgré son entrée en jeu en seconde période, Mbappé n’a pas réussi à changer le cours du match, et il a affiché un discours fort pour rebooster le PSG en zone mixte après la rencontre.

« Jouer avec ce qu’on a dans le pantalon »

Le numéro 7 du PSG s’est d’ailleurs au passage fendu d’une belle punchline sur les parties intimes de ses coéquipiers : « On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de buts à l'extérieur, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité. Après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n'est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier », a lâché Mbappé.

« Je vais bien récupérer »