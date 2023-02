Le PSG en pleine crise, Neymar réagit

Hugo Chirossel

En l’absence de Kylian Mbappé au coup d’envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, tous les espoirs reposaient sur Lionel Messi et Neymar. Le moins que l’on puisse dire est que les deux hommes ont déçu, le PSG s’étant procuré ses meilleures occasions après l’entrée de l’international français. Le Brésilien a tout de même tenu à envoyer un message sur les réseaux sociaux après cette défaite.

Mardi soir face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a essuyé sa troisième défaite de rang. Après l’OM (2-1) et l’AS Monaco (3-1), le club de la capitale s’est donc incliné contre les Bavarois au Parc des Princes (0-1). Une rencontre au cours de laquelle Lionel Messi et Neymar ont une nouvelle fois été décevants.

Messi et Neymar sont allés voir les supporters

Il y a tout de même un point sur lequel les deux hommes ont progressé. En effet, visiblement conscients de l’urgence de la situation, Lionel Messi et Neymar sont allés remercier les supporters avec le reste du groupe après le coup de sifflet final, chose qu’ils refusaient de faire depuis les sifflets du Parc des Princes après l’élimination face au Real Madrid la saison dernière.

ALLEZ PSG … Tous ensemble ❤️💙 pic.twitter.com/nQxWCL24BR — Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2023

Le message de Neymar