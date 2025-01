PSG : La grosse sanction de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le PSG affronte l’AS Monaco à l’occasion du trophée des Champions. Pour cette rencontre délocalisée à Doha (Qatar), Luis Enrique a décidé de convoquer l’intégralité de son groupe afin de bien démarrer l’année 2025. Cependant, trois joueurs ont été finalement écartés de la feuille de match. Explication.

Le PSG s’apprête à vivre un mois de janvier au rythme endiablé. En effet, les hommes de Luis Enrique vont disputer huit matchs, avec un début de série ce dimanche après-midi face à l’AS Monaco. Tenant du titre, les Parisiens disputent ainsi le trophée des Champions du côté de Doha (Qatar), où le match a été délocalisé. Pour cette première échéance de l’année, le coach espagnol a pris une grande décision : celle de convoquer l’intégralité de son groupe.

« C’est une occasion pour tous de commencer la deuxième partie de saison tous ensemble »

« Si j’ai pris tout le groupe c’est parce que nous allons à Doha et c’est intéressant pour nous. C’est parce que c’est une occasion pour tous de commencer la deuxième partie de saison tous ensemble. Cela signifie que nous sommes plus unis. C’est un match et surtout un trophée spécial pour nous. Parti de ce principe avec le calendrier qui nous attend, c’était important pour nous d’accorder de la confiance à tous les joueurs en espérant que cela se reflétera sur les résultats », a expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce samedi. Pourtant, sur la feuille de matchs, des absents sont à signaler.

Kolo Muani, Skriniar, et Kimpembe écartés par Luis Enrique

En effet, Luis Enrique a décidé d’écarter une nouvelle fois Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, et Presnel Kimpembe. Déjà absents depuis plusieurs matchs, l’avenir des trois hommes au PSG semble plus que jamais incertain. Si pour Presnel Kimpembe, il s’agit sans doute d’une question physique, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont très proches d’un départ du club parisien cet hiver, qui recrutera en cas de départs sur ce mercato hivernal. Une situation à suivre de près...