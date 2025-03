PSG : La grosse esquive d’Al-Khelaïfi sur le mercato

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche désormais à recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde. Interrogé par la presse allemande sur un possible intérêt parisien envers certaines stars de Bundesliga comme Jamal Musiala (Bayern Munich) ou encore Florian Wirtz, le président Nasser Al-Khelaïfi a préféré botter en touche.

Le PSG dispose d’un effectif très conséquent. Le club de la capitale a continué sur sa lancée en misant sur des jeunes talents, que ce soit l’été dernier avec les arrivées de João Neves, Willian Pacho, ou encore Désiré Doué, ou bien l’hiver dernier avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Si Luis Enrique dispose d’un groupe élargi, Paris pourrait de nouveau frapper fort l’été prochain.

Le PSG pourrait recruter du lourd l’été prochain

En effet, plusieurs profils ont d’ores et déjà été associés au PSG, comme ceux de Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore d’Ibrahima Konaté (Liverpool), qui seraient les deux priorités des dirigeants parisiens pour cet été. Mais le club français pourrait-il également porter un regard attentif sur la Bundesliga, où évoluent notamment deux phénomènes : Jamal Musiala et Florian Wirtz.

Al-Khelaïfi esquive une question sur Wirtz et Musiala

Interrogé par la presse allemande ce dimanche, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur les prodiges du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen. « Par respect, je ne parlerai jamais de joueurs d'autres clubs », a rétorqué le président du PSG.