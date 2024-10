PSG : La folle révolution rêvée par Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et Luis Enrique, il y a une totale harmonie. Ce n’est pas toujours le cas avec certains de ses joueurs qui ne font pas assez d’efforts à son goût. De quoi inspirer Enrique concernant une éventuelle avancée technologique qui lui permettrait de remettre tout le monde à sa place en plein match.

Luis Enrique aime user du micro management. En attestent ses déclarations à Kylian Mbappé avant le quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone la saison dernière. Le coach espagnol demandait à son attaquant star de défendre pour devenir le meilleur joueur de l’histoire et non seulement le numéro un actuel au détour d'une séance vidéo.

PSG : Transfert à 90M€, Luis Enrique a déjà trouvé mieux https://t.co/wj8bGeadOJ pic.twitter.com/qj3q4IoAWf — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Luis Enrique attend une merveille technologique pour «flinguer les joueurs» !

Par moments, Luis Enrique a montré les crocs envers Kylian Mbappé et notamment en novembre 2023. Malgré le triplé de la nouvelle star du Real Madrid face au Stade de Reims (3-0), l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait regretté au micro de Prime Video le manque d’intérêt de Mbappé pour les replis défensifs. Ne disposant pas de la technologie pour rappeler à l’ordre ses joueurs actuellement, Luis Enrique rêve d’une avancée grâce à laquelle il pourrait faire part de son mécontentement envers ses hommes en direct et en plein match.

«Ce sera un entraîneur qui, avec un micro, pourra contrôler ses joueurs pendant le match depuis les tribunes»

« Je suis un peu étouffant, non ? Alors imagine avec les joueurs. Ce sera un entraîneur qui, avec un micro, pourra contrôler ses joueurs pendant le match depuis les tribunes. Je flinguerai les joueurs mais ce sera merveilleux. Et si je peux leur envoyer une décharge électrique, s'ils oublient le pressing, encore mieux (rires) ». a confié Luis Enrique par le biais du documentaire « Vous n’en savez foutre rien » de Movistar+ dans des propos rapportés par L’Équipe.