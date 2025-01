PSG : «Je suis trop c*n», il lance un appel face à Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur le match opposant les amateurs d’Espaly et du PSG, Daniel Riolo s’est quand même dit surpris par le positionnement de Joao Neves, aligné latéral gauche au coup d’envoi de la rencontre. Dans son style habituel, le journaliste de RMC demande donc à ce qu’on lui explique les choix de Luis Enrique.

Mercredi soir contre Espaly, le PSG avait fait tourner son onze de départ, laissant plusieurs joueurs majeurs au repos ou sur le banc. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos ou encore Nuno Mendes étaient donc absents au coup d'envoi. Luis Enrique a donc décidé d'aligner plusieurs jeunes, mais a également positionné Joao Neves au poste de latéral gauche. Une idée que Daniel Riolo a du mal à comprendre.

«Si quelqu’un peut m’expliquer»

« Neves, on peut lancer un appel, s’il y a des cerveaux mieux constitués que le mien parce moi je suis trop con. Qu’est-ce que ça apporte de le faire jouer arrière gauche ? Il doit y avoir une arrière pensée tactique, technico-tactique, d’intelligence, de quelque chose qui tient du génie. Mais comme je ne le comprends, si quelqu’un peut m’expliquer. Je suis preneur. J’écouterai sans contredire, je serai très humble », promet le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de revenir plus en détails sur la prestation du PSG.

«J’écouterai sans contredire, je serai très humble»

« Je suis déçu par certains joueurs. Je ne vais pas taper sur Neves qui joue dans une position qui tient de l’invention, Fabien Ruiz catastrophique. Les individualités offensives ce soir au PSG, je suis désolé, ça fait un moment que j’en ai pas parlé. On peut tranquillement dire que Barcola est archi nul ce soir ? Que ses contrôles de balle, tout ce qu’il fait depuis très longtemps maintenant est très mauvais ? Et je dirais même depuis le depuis de la saison en dehors des petits matchs où il s’est régalé. Désiré Doué, que j'ai beaucoup félicité ces derniers temps pour sa prise d’initiative et son caractère, ce soir il me montre des choses inquiétantes. Un mec prétentieux contre une petite équipe, ce n'est jamais bon signe. Ce soir il a été extrêmement prétentieux. Il a joué prétentieux. Il s’est pris pour le Neymar des pires moments de Neymar, genre je vais dribbler 3 mecs, je vais montrer à ces paysans de N3. S’il a ce problème là, alors il ne sera pas le joueur que j’espère qu’il sera un jour car je lui trouve des qualités. Ce qu’il m’a montré, si je suis Luis Enrique, je le prends et on fait un petit discours d’humilité », ajoute Daniel Riolo.