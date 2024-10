PSG : Incroyable, elle s’excuse après le «bad buzz» avec Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Luis Enrique l’avait fait savoir, il n’aime pas l’exercice médiatique et il l’a encore montré ce mardi soir au micro de Margot Dumont, journaliste de Canal+. En effet, après la défaite face à Arsenal, l’entraîneur du PSG n’a pas souhaité s’expliquer concernant sa tactique. Un séquence qui a fait le buzz et valu à Luis Enrique de violentes critiques. Au lendemain de cet événement, Margot Dumont a révélé… s’être excusée auprès du PSG.

« Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas ». La réponse de Luis Enrique au micro de Margot Dumont n’est clairement pas passée inaperçue après la rencontre entre Arsenal et le PSG. En snobant la journaliste de Canal+, l’entraîneur du club de la capitale se retrouve aujourd’hui au coeur de la tourmente. Mais voilà que Margot Dumont refuse d’enfoncer Luis Enrique. Bien au contraire…

« J'ai envoyé un message au club ce matin pour m’excuser"

Ce mercredi, pour L’Equipe, Margot Dumont est revenue sur cette scène lunaire avec Luis Enrique. La journaliste de Canal+ a alors fait une étonnante révélation : « Luis Enrique s’est-il excusé ? Non, mais j'ai envoyé un message au club ce matin pour m'excuser du bad buzz autour de cette interview ».

« Je n'ai fait que mon métier, j'ai posé des questions qui n'étaient pas méchantes »

Relancée sur ses excuses, Margot Dumont a précisé : « Je sais qu'après un match, il y a de la pression, tout cela me dépasse. Moi, je n'ai fait que mon métier, j'ai posé des questions qui n'étaient pas méchantes, simplement celles que tout le monde se pose à ce moment-là. Si c'est pour poser des questions bateau, franchement, ça ne sert à rien d'être là. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il nous voit plutôt comme une opposition et pas comme un relais en fait pour le monde extérieur. Souvent les entraîneurs vous disent aussi : « arrêtez de me parler d'untel ou d'untel, parlez-moi de jeu ». Et là, la question qui l'énerve le plus, c'est quand je parle de jeu justement. Moi, je lui demande de m'expliquer sa vision du jeu, son projet tactique, etc. Je trouve dommage alors qu'on lui offre l'opportunité d'en parler, qu'il ne s'en saisisse pas. Si on ne peut plus parler de jeu, on ne peut plus parler de rien. Moi, je suis une passionnée de jeu, j'adore la tactique, je regarde plein de vidéos sur YouTube là-dessus. J'ai même tenu sur beIN Sports une chronique tactique avec un Subuteo où j'avais avec les entraîneurs des discussions sur ces sujets... J'aurais trouvé hyper intéressant qu'il nous explique. Je suis déçue de ne pas y être parvenue et qu'il n'ait pas compris aussi qu'il avait affaire à quelqu'un qui justement était en mesure de comprendre ».