PSG : «Misogyne», il monte au créneau pour Luis Enrique

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse d’Arsenal (2-0). Suite à cette défaite du club de la capitale, Luis Enrique a tenu un discours étonnant au micro de Margot Dumont, journaliste pour Canal+. Le comportement de l’Espagnol n’a clairement pas été apprécié et certains n’ont pas hésité à coller une étiquette de misogyne à Luis Enrique. Jérôme Rothen a tout de même tenu à le défendre.

Voilà une scène qui a fait énormément parler au cours des dernières heures. Interrogé par Margot Dumont, journaliste pour Canal+, Luis Enrique n’a tout simplement pas voulu expliquer ses choix tactiques suite à la défaite du PSG contre Arsenal, lâchant alors : « Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses comme équipe mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça ». Des propos qui ont valu à l’entraîneur du PSG une grosse polémique, se faisant alors traiter de misogyne suite à sa réponse donnée à la journaliste.

« Ça ne fait pas de lui un mec qui prend de haut tout les journalistes »

Face à ces accusations de misogynie, Jérôme Rothen est monté au créneau pour Luis Enrique. Ce mercredi, au micro de RMC, il a confié à propos de l’entraîneur du PSG : « Il est cash et quand ça l’emmerde, il te le dit. Ça peut déranger, en effet. Moi ce que j’ai du mal à écouter, c’est qu’il y en a certains qui se procurent cette interview-là parce que c’est Margot et j’ai beaucoup de respect pour Margot, c’est une femme dans ce sont des propos misogynes. Il y en a plein qui disent ça. Je lis les critiques qui peut y avoir sur les réseaux sociaux. (…) Je ne dis pas que c’est bien parce que pour moi c’est une faute de communication, encore une. Mais ça ne fait pas de lui un mec qui prend de haut tout les journalistes ».

La réponse de Margot Dumont

Suite à cette séquence lunaire avec Luis Enrique, Margot Dumont a pris la parole. La journaliste de Canal+ a posté sur ses réseaux sociaux : « Dommage j’adore ça moi la tactique. Je pense qu’il s’adresse à la presse en général et non à moi personnellement, mais étant journaliste je suis évidemment visée comme mes confrères et consœurs. Dommage ça aurait été intéressant qu’il explique sa vision des choses qd même (et effectivement j’étais en mesure de comprendre) ».