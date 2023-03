PSG : Il l'avoue, sa phobie avec Messi est improbable

La rédaction

Passé par le FC Barcelone entre 2009 et 2013 avant de s’envoler pour les États-Unis, Andreu Fontas s’est livré lors d’un entretien avec le journal espagnol Mundo Deportivo. Le défenseur de Kansas City est notamment revenu sur les souvenirs qu’il a de Lionel Messi, son ancien coéquipier en Catalogne.

Aujourd’hui en MLS au Sporting de Kansas City, Andreu Fontas a connu Lionel Messi à l’époque où il évoluait encore à Barcelone. Formé à La Masia , le centre de formation du club catalan, il a connu brièvement l’équipe première du Barça. Le défenseur espagnol a joué 16 petits matchs en trois saisons, avant d’être prêté à Majorque, puis vendu l’année suivante au Celta Vigo, pour qui il a disputé plus d’une centaine de rencontres.

« Vous devez être prudent »

Lors d’un entretien à Mundo Deportivo , Fontas a été interrogé sur son ancien coéquipier, Lionel Messi. Le défenseur de 33 ans s’est confié au sujet de sa plus grande crainte avec la Pulga lors des entraînements à Barcelone : « En fin de compte, en tant que partenaire, vous devez être prudent. Imaginez que vous le touchiez et que vous le blessiez (rires). Je me souviens l'avoir vu et… il semblait se faciliter la tâche contre les meilleurs défenseurs. (Les adversaires, ndlr) ne pouvaient même pas le tacler à cause de sa vitesse ».

Bientôt les retrouvailles ?

Andreu Fontas et Lionel Messi se sont côtoyés dans le championnat espagnol jusqu’en 2018, année où Fontas a rejoint Kansas City. Les deux joueurs pourraient se retrouver la saison prochaine aux États-Unis, puisque le champion du monde argentin n’a pas encore trouvé d’accord avec le PSG pour une prolongation de contrat. L’Inter Miami, qui souhaite s’offrir librement et gratuitement Messi, surveille de très près la situation. Mais rien n'est encore fait, le FC Barcelone et Al Hilal espèrent aussi convaincre le clan Messi.