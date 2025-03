Kylian Mbappé en France, le risque qui le menace !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus d'être joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé dispose également d'un autre costume. En effet, à 26 ans, le Français a décidé de devenir dirigeant d'un club de foot. Pour cela, il a rachété 80% des parts du SM Caen et est ainsi désormais actionnaire majoritaire en Normandie. Mais voilà qu'avec ce rachat, Mbappé s'exposerait à un certain risque. Explications.

Il y a un peu moins d'un an de cela, alors qu'on parlait beaucoup du choix de Kylian Mbappé de quitter le PSG à l'issue de son contrat, d'autres rumeurs concernaient le capitaine de l'équipe de France. En effet, il était alors question de ses envies d'investir dans un club français. Et ça a fini par se concrétiser. En effet, Mbappé a dépensé 20M€ pour 80% des parts du SM Caen, club dont il est désormais actionnaire majoritaire. Forcément, avec cet investissement, tous les projecteurs sont braqués sur la formation normande. Mais attention pour Kylian Mbappé.

« Des risques d'écorner leur image »

Dans des propos accordés à L'Equipe, un conseiller en image de plusieurs joueurs de Ligue 1 s'est exprimé sur le risque qui menacerait notamment Kylian Mbappé et les autres joueurs qui décident d'investir dans des clubs. Celui-ci a alors fait savoir : « Au départ, ils vont bénéficier d'un engouement positif auprès des supporters du club, et d'une presse naturellement curieuse. Sur le long terme, ils prennent selon moi inévitablement des risques d'écorner leur image. Car en cas de mauvais résultats ou de crise, un joueur sera tenu pour premier responsable des problèmes de gestion et des personnes qu'il aura nommées à des postes à responsabilités. Il sera une cible facile, d'autant qu'il s'exprimera peu puisqu'il mène sa carrière en parallèle ».

« Le club a une place importante pour moi »

Et ce risque est d'ailleurs en train de se matérialiser pour Kylian Mbappé. En effet, le SM Caen est bon dernier de Ligue 2. La formation normande est secouée par une violente avec ce spectre d'une relégation en National. Cela a d'ailleurs obligé Mbappé à intervenir. Récemment, il a rendu visite aux Caennais, expliquant notamment à cette occasion : « Je voulais être au contact des joueurs, du staff, des salariés, que les gens sachent à quel point c'est important pour moi d'être ici et que le club a une place importante pour moi ».