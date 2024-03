PSG : Il lâche un terrible constat sur l'OM

Benjamin Labrousse

Ce dimanche (20h45), l’OM reçoit le PSG pour le deuxième Classique de la saison. Si ces dernières années, battre le club parisien est devenu un exploit pour les Marseillais, Mathieu Valbuena est revenu sur cet affrontement historique ce mercredi. L’ancien meneur de jeu phocéen estime d’ailleurs que les supporters pardonnent davantage à leurs joueurs après un revers contre le rival. Explication.

Le 107ème « Classique » du championnat de France approche à grands pas. Ce dimanche, l’OM recevra le PSG au Vélodrome, dans une rencontre à gros enjeux pour les deux formations. Marseille, giflé au Parc des Princes au match aller (4-0), se veut revanchard, et pourrait se relancer dans sa course à la qualification pour la Ligue des Champions. Côté Parisien, les partenaires de Kylian Mbappé pourrait accroître leur avance en tête de la Ligue 1, et engranger une bonne dynamique dans ce sprint final de la saison.

OM : Coup dur pour Gasset, le verdict tombe https://t.co/nq1xDo79B2 pic.twitter.com/ylYwQgo6cs — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

« Aujourd’hui j’ai l’impression qu’il y a une supériorité côté parisien »

Rencontre parmi les plus suivies d’Europe, ce OM-PSG paraît toutefois moins bouillant qu’autrefois. C’est en tout cas ce qu’a affirmé ce mercredi l’ancien marseillais Mathieu Valbuena. « A l’époque, je peux te dire que Paris s’ils venaient gagner chez nous, on pouvait prendre 1-0 etc… mais ça laissait des traces, parce que les supporters étaient intransigeants par rapport à ces matchs-là. Aujourd’hui j’ai l’impression qu’il y a une supériorité côté parisien par rapport déjà aux grands joueurs qu’il peut y avoir dans cette équipe-là, ce n’est pas le même budget, c’est différent » , a ainsi expliqué celui qui a défendu les couleurs de l’OM de 2006 à 2014 au micro de Rothen s’enflamme .

« Ça n’aurait pas été la même chose »